TUI-Aktie: Schon wieder auf Talfahrt!

Die TUI-Aktie ist wieder auf dem Weg nach unten. Mit einem aktuellen Kurs von 2,7 Euro ist die Aktie des Touristik-Riesen nur noch minimal von ihrem Jahrestief bei 2,66 Euro von Mitte September entfernt. Das Kursniveau von über vier Euro aus dem Frühjahr und Sommer ist damit in weite Ferne gerückt. Was drückt die TUI-Aktie aktuell nach unten und was verspricht ...



