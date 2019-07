TUI Aktie: Ruhe – Aufwärtslauf abgebrochen?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

TUI Aktie: Das Comeback stockt – noch?

Die Aktie von TUI konnte in den vergangenen Tagen den Aufwärtsmarsch der zurückliegenden fast zwei Wochen fortsetzen. Lediglich am Freitag machte der Wert dann eine Pause und setzte minimal zurück. Dennoch scheinen die Chancen auf einen Ausbruch in Richtung von 10 Euro noch immer gut zu sein. Die Aktie sollte diese Hürde überwinden und dann ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



