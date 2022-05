TUI-Aktie: Die Richtung stimmt!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

TUI macht wieder Hoffnung: Wie die Nachrichtenagentur Reuters kürzlich berichtete, habe Konzernchef Fritz Joussen in einem Brief an die Belegschaft einen deutlichen Anstieg der Buchungen konstatiert. TUI-Chef Joussen: Buchungen schießen in die Höhe Demnach habe man allein in den letzten vier Wochen weitere 1,3 Millionen Buchungen registriert. Das sei ein Plus von 10 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum aus dem Vor-Corona-Jahr… Hier weiterlesen