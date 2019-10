TUI Aktie: Psychologisch durchaus gut!

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

Des einen Freud, des anderen Leid? Von der Insolvenz bei Thomas Cook könnte TUI durchaus profitieren. So startete das Unternehmen eine Aktion, die sich ausdrücklich an Thomas Cook Kunden richtet. Wer da eine Reise gebucht habe, dem komme TUI „bei einer Neubuchung“ – natürlich bei TUI – „mit besseren Konditionen entgegen“. So soll bei Buchung bis zum 20. Oktober keine Anzahlung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung