TUI-Aktie: Positive Entwicklung reißt nicht ab!

Einige Analysten werden vermutlich eifrig auf einen Rücksetzer des Urlaubskonzerns warten. Der lässt momentan jedoch auf sich warten. Die Stimmung gegenüber der TUI-Aktie ist aufgehellt wie lange nicht mehr. Auch heute startet der Handel mit einem ordentlichen Plus von mehr als 4% in den Tag. Damit stellte sich der Februar im Rückspiegel als echter Kurstreiber heraus. In der Spitze legte der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



