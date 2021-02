TUI-Aktie: Pauschalreise statt Lockdown?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Bekanntlich geht der Lockdown hierzulande noch einmal in die Verlängerung, dazu gesellen sich strenge Auflagen für Einreisende aus Risikogebieten. Dem Management von TUI will der aktuelle politische Kurs in Deutschland so überhaupt nicht schmecken. Das ist auch wenig verwunderlich, da die Geschäfte des Reiseveranstalters seit Monaten zu weiten Teilen brachliegen.

TUI-Chef Fritz Joussen fordert daher immer wieder öffentlich, dass Reisebeschränkungen aufgehoben werden



