TUI-Aktie: Nur noch Peanuts!

Der Kurs hat sich so langsam eingefunden. Von der 5€-Marke kann sich der Reisedienstleister aber nicht nachhaltig absetzen. Die Tagesschwankungen sind ausgeprägter als in den Wochen zuvor, bleiben unterm Strich allerdings harmlos. Hier könnten Trader ihr Glück versuchen. Am Freitag stand ein kleiner Verlust zu Buche, der die Aktie kurzzeitig auf 4,91€ abwertete.

Rücksetzer sind bei TUI nicht ungewöhnlich. Mitte Januar fiel ...



