TUI-Aktie: Nur nicht den Kopf hängen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Trotz Kursgewinnen von 1,54 Prozent am gestrigen Freitag dürfte manch einer von der Performance der TUI-Aktie in der zurückliegenden Woche enttäuscht gewesen sein. Das Papier verpasste die Chance, sich per Wochenschluss über die 5-Euro-Linie zu begeben. Es reichte letztlich nur für 4,96 Euro.

Schon seit Februar kämpfen die Bullen darum, wieder höhere Sphären zu erreichen. Bei der genannten Kursmarke hat sich jedoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung