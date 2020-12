TUI-Aktie: Nur 1 Sache, die du 2021 beobachten solltest!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Es ist wohl kein Geheimnis mehr, dass die TUI-Aktie (WKN: TUAG00) ein schwieriges Geschäftsjahr 2020 fast hinter sich gebracht hat. Die COVID-19-Krise hat das Reiseunternehmen schwer getroffen. Teilweise sind die Umsätze in einzelnen Quartalen um weit über 90 % rückläufig gewesen. Das zeigt, wie tief die Krise das Geschäft getroffen hat.

Das Management von TUI hat sich zwar mit Liquiditätshilfen über Wasser gehalten. Trotzdem bleibt die aktuelle Ausgangslage heikel bis schwierig. Der Winter und vermutlich auch das Frühjahr versprechen keine schnelle Aussicht auf Besserung.

Lass uns jedoch heute trotzdem einen Blick in die Zukunft riskieren. Hier ist jedenfalls die eine Sache, die du ab dem Jahr 2021 bei der TUI-Aktie beobachten solltest. Kleiner Hinweis: Es hängt natürlich mit der Rückkehr zur Normalität zusammen.

TUI-Aktie: Es geht bloß um das Wann!

Für die TUI-Aktie wird es im kommenden Börsenjahr 2021 bloß um eine Frage gehen: Nämlich das Wann. Oder, konkreter: Wann das Reiseunternehmen wohl wieder operativ zurück in seinen Alltag finden kann. Wann Reisende wieder uneingeschränkt und ohne Hindernisse in den Urlaub fahren können. Das ist, für mich, fast das Einzige, was wirklich relevant ist. Wobei sich hier unterschiede Dinge ergeben könnten.

Je nachdem, wann dieser Zeitpunkt erreicht wird, werden möglicherweise die Liquiditätshilfen ausreichen oder auch nicht. Das Management von TUI hat sich im Rahmen von drei Finanzierungsrunden bis jetzt 4,8 Mrd. Euro sichern können. Ein hoher Wert, der die Verschuldung natürlich deutlich hat steigen lassen. Der Cashburn in Krisen-Quartalen ist jedoch besonders hoch und somit läuft weiterhin ein Wettlauf mit der Zeit für TUI.

Sobald TUI jedoch wieder sein operatives Geschäft aufnehmen kann, könnte natürlich ein regelrechter Boom das Reiseunternehmen treffen. Möglicherweise wird es positive Ergebnisse und auch einen positiven Cashflow geben. Ja, sogar die Aktie könnte sehr deutlich klettern, wenn COVID-19 sich dem Ende nähert. Trotzdem wird ein großer Teil dieser Mittel dafür verwendet werden müssen, die Kredite und Liquiditätshilfen zurückzuzahlen. Das ist der Mix, auf den sich Investoren einlassen müssen.

Die weiterführende Frage: Ist das interessant?

Nachdem wir jetzt einen Blick darauf geworfen haben, was im nächsten Jahr relevant werden dürfte, können wir uns noch eine weiterführende Frage stellen. Nämlich: Ist dieser Gesamtmix langfristig und vor allem unternehmensorientiert interessant?

Ich denke, man kann als Investor durchaus skeptisch werden. Der Zeitpunkt für den Turnaround ist jedenfalls kaum absehbar. Zudem verbrennt TUI jeden Monat und jedes Quartal weiteres Geld. Wobei sich das Reiseunternehmen lediglich durch die Liquiditätshilfen über Wasser halten kann.

Selbst wenn TUI kurz- bis mittelfristig zurück in die Spur findet, so wird das Management einen großen Teil der zukünftigen Gewinne beziehungsweise des freien Cashflows zur Schulden- und Zinszahlung verwenden müssen. Das lässt für Renditen für Investoren vermutlich eher wenig Raum.

TUI-Aktie: Leben am Limit!

Wie gesagt: Die TUI-Aktie besitzt ein mögliches Turnaround-Potenzial. Allerdings ist die Frage wann nicht genauer definierbar. In der Zwischenzeit werden Milliarden an Liquiditätshilfen für das Überleben verwendet. Für mich als unternehmensorientierten Investor ist das kein attraktiver Mix. Entsprechend werde ich die TUI-Aktie zwar weiterhin beobachten, aber gewiss nicht in die Anteilsscheine investieren.

