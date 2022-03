TUI-Aktie: Ein Nullsummenspiel!

Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

Die Aktie von TUI, im Zuge des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine stark unter Druck geraten, schien in der zurückliegenden Woche auf einem guten Weg. Ausgehend von einem Schlusskurs am vorvergangenen Freitag im Xetra-Handel bei 2,75 Euro, erreichten die Papiere des Reisekonzerns am Donnerstag eine Bewertung von zwischenzeitlich 2,94 Euro. Doch dann ging es mit der TUI-Aktie wieder zurück auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung