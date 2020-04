TUI Aktie: Nicht überzeugt!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Bei 4,59 Euro beendete die Aktie von TUI die zurückliegende Woche, an diesem Donnerstag im frühen Handel waren die Papiere des Touristikkonzerns kurzzeitig nur noch 3,91 Euro wert. Die Aktie hat in dieser Handelswoche somit bereits mehr als 15 Prozent an Wert verloren. Und auch wenn das zum Vortag ein kleines Plus darstellt: Das Vertrauen in TUI scheint derzeit nicht allzu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung