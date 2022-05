TUI-Aktie: Neue Zeiten angebrochen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Nach einem misslungenen Start in den Mai, hatte sich die Aktie von TUI am Dienstag wieder deutlich verbessert. Bis zum Xetra-Handelsschluss ging es mit den Papieren des Touristikkonzerns um vier Prozent aufwärts auf 2,83 Euro. Doch bereits am Mittwoch zeigt das Kursbarometer wieder abwärts, aktuell auf 2,79 Euro. Damit ist die TUI-Aktie wieder ungefähr da angekommen, wo sie einen Monat… Hier weiterlesen