TUI-Aktie: Nächstes Ziel 50-Tagedurchschnitt

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Wie ein Deckel, den die Käufer nicht aufsprengen konnten, legte sich der 50-Tagedurchschnitt seit Ende Juni über die Notierungen der TUI AG und zwang diese in eine anhaltende Abwärtsbewegung. Sie erreichte am 19. Juli bei 3,50 Euro ein erstes markantes Tief und am 15. September bei 3,23 Euro ihr bisheriges Korrekturtief.

Seitdem konnte die TUI-Aktie einen erneuten Anstieg vollziehen. Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung