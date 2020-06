TUI Aktie: Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

In einem Pilotprojekt hat TUI 4.200 Urlauber auf die Balearen geschickt, um das Reisen in Corona-Zeiten zu testen. Am Dienstag hat der schwer strauchelnde Touristik-Riese nun positive Bilanz gezogen (via Reuters). Eine Umfrage habe ergeben, dass „die neuen Maßnahmen und Regelegung beim Flug sowie in den Hotels sehr gut“ angenommen worden seien, hieß es.

TUI will weitere Destinationen anbieten

Insgesamt hätten die Gäste



