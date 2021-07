TUI-Aktie: Ein Monster namens Delta!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Es ist noch nicht lange her, da schien für die TUI-Aktie alles bestens zu laufen. Die Corona-Zahlen in Europa gingen stetig zurück und der Tourismus konnte wieder anlaufen. An und für sich hat sich daran nichts geändert. Am Horizont ziehen aber dunkle Wolken auf.

Große Sorgen machen sich sowohl Experten als auch Urlauber um die Delta-Mutation des Coronavirus. Jene ließ Portugal unter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



