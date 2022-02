TUI-Aktie: Lindner will raus – wieder ein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

„Möglichst schnell zurückziehen“ müsse sich der Staat aus seinen Corona-Rettungsbeteiligungen. Das forderte Wirtschaftsminister Christian Lindner vergangene Woche in einem Handelsblatt-Interview. Neben dem Airline-Verbund Lufthansa ist damit der Reisekonzern TUI gemeint.

Der Einstieg in den Ausstieg sei bei der Lufthansa bereits erfolgt, so Lindner. Im Sommer 2020 hatte sich der Bund mit 20 Prozent am Kranich-Konzern beteiligt, mittlerweile sind es noch 14 Prozent.

