TUI-Aktie: Die Lage ist weiterhin nicht ungefährlich

Die TUI-Aktie startete im November einen neuen Anstieg. Er konnte bis in den späten Februar hinein fortgesetzt werden und drang in der Spitze am 25. Februar auf ein Hoch bei 5,47 Euro vor. Hier nahmen die Anleger ihre Gewinne mit. Der Kurs lief zunächst seitwärts und fiel in der zweiten Märzhälfte schließlich unter den 50-Tagedurchschnitt zurück.

Er ist seitdem stark



