TUI Aktie: Kurz vor dem Abheben!

Von ihrem Tief vor den Pfingsttagen, als die Aktie von TUI kurzzeitig auf 4,61 Euro zurückgefallen war, haben sich die Papiere mittlerweile zwar wieder etwas erholt. So richtig in die Spur kommen die Papiere des Reiseanbieter an der Börse allerdings nicht. Nach ihrem Tageshoch von 5,61 Euro am Mittwoch, stehen aktuell lediglich noch 5,36 Euro auf dem Kurszettel der TUI-Aktie. Dabei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



