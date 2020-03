TUI Aktie: Die Kurskatastrophe setzt sich fort!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Corona-Krise führte am Donnerstag abermals zu enormen Kursverlusten an den Börsen. Sehr deutlich bekamen Reiseveranstalter wie TUI die schlechte Stimmung der Anleger zu spüren. Die TUI Aktie gab um mehr als zehn Prozent nach und fiel mit auf das tiefste Niveau der vergangenen zehn Jahre. Es sieht ganz so aus, als würde der negative Trend noch eine Weile anhalten.

