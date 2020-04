TUI-Aktie: Kurs vor neuem Tiefschlag?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die TUI Aktie ist wieder in Bedrängnis geraten. Der Kurs bewegt sich nach der ersten Gegenbewegung nun wieder in Richtung Mehrjahrestief. Es deutet sich womöglich eine W-Formation an, die weitere Abverkäufe bedeuten könnte. Fundamental kommt wenig Erfreuliches auf die Branche zu. Heute verliert der Aktienkurs der TUI mehr als 3 %. Damit summiert sich der Kursverlust inzwischen auf satte 70 %.

