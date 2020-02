TUI Aktie: Kreuzfahrt-Deal spült frisches Geld in die Kassen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

TUI scheint sein Geschäft mit Kreuzfahrten derzeit kräftig umzubauen. Die Tochter Hapag-Lloyd-Cruises soll dazu in Tui Cruises übergehen, einem Gemeinschaftsunternehmen aus TUI und Royal Caribbean. Zwar hält TUI selbst 50 Prozent an diesem Unternehmen, dennoch spült das Ganze frisches Geld in die eigenen Kassen. Hapag-Lloyd-Cruises wird mit 1,2 Milliarden Euro bewertet, TUI erhält durch die Transaktion 700 Millionen Euro.

