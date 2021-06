TUI-Aktie: Kommt jetzt die Ernüchterung?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Am Donnerstag dieser Woche, am 03. Juni verlor die TUI-Aktie über 4 Prozent. Damit ist der Wert an den jüngsten Tops eher nach unten abgeprallt. Die Bullen schafften es bislang nicht, die TUI-Aktie über die Tops vom Februar und vom Mai 2021 nach oben zu hieven. Ein Warnsignal. Dies könnte auf eine Schwäche in der Aktie hinweisen.

