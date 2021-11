TUI-Aktie: Können die Anleger dem trotzen?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Für TUI ziehen am Horizont immer mehr dunkle Wolken auf. Die Corona-Pandemie ist in Europa wieder auf dem Vormarsch, in manchen Ländern werden gar bereits neue Höchststände bei den Infektionszahlen erreicht. Da ist es nicht soweit hergeholt, mit neuerlichen Problemen für die Reisebranche zu rechnen.

Dass die TUI-Aktie darauf nicht mit spontanen Kursstürzen reagiert, liegt wohl nur daran, dass sie ohnehin schon ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



