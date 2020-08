TUI Aktie: Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

In den vergangenen Wochen stieg der inländische Tourismus im Zuge der Krise mit einem Knall an. Allerdings muss man dazu sagen, dass die meisten Privatpersonen ihre Reisen in Eigenverantwortung buchen, nicht über einen Reiseveranstalter wie TUI. Die Aktie konnte dennoch in der vergangenen Handelswoche Boden gut machen und vielleicht sogar einen neuen charttechnischen Aufwärtstrend eingeleitet haben.

Der Deutsche Tourismusverband schätzt, dass der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung