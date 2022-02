TUI-Aktie: Keinen Bock mehr auf Corona!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Dass im Kontext der TUI-Aktie (WKN: TUAG00) niemand mehr so richtig Bock auf Corona hat, das ist klar. Die Pandemie bedeutete für die meisten starke Einschränkungen, für die Reisebranche jedoch besonders, was wir weiterhin mit Blick auf den Aktienkurs erkennen können.

Allerdings gibt es mehr und mehr positive Aussichten, gerade für die Reisebranche. Insgesamt haben viele Reisewillige offenbar keinen Bock mehr auf Corona und Einschränkungen. Dafür jedoch jede Menge Lust auf das Reisen, auf Urlaub, auf Sommer, Sonne, Strand und mehr. Riskieren wir einen Blick auf aktuelle Schlagzeilen, die im Sommer durchaus die Möglichkeit eines operativen Turnarounds für die TUI-Aktie Jahres bedeuten können.

TUI-Aktie: Keinen Bock auf Corona, aber Lust auf Reisen!

Wie die Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen jetzt im Rahmen einer Analyse herausgefunden hat, hat die Mehrheit der Deutschen keine Lust mehr auf Corona und die Einschränkungen, insbesondere im Reisemarkt. 57 % der Deutschen seien sich sicher, im Jahr 2022 in den Urlaub zu fahren. Das sei ein signifikanter Zuwachs von 27 % im Vergleich zum Wert von vor einem Jahr. Oder anders ausgedrückt: Es gibt ein großes Potenzial für die Tourismus-Branche und die TUI-Aktie, um mit diesen Reisewilligen den Turnaround zu schaffen.

Das passt jetzt womöglich in das allgemeine Stimmungsbild. Schließlich geht auch die Politik inzwischen sehr stark in Richtung Normalität. Der Bund-Länder-Gipfel bringt trotz hoher Fallzahlen mehr Normalität ab dem 20. März ins Spiel. Bundesgesundheitsminister Lauterbach sprach zudem zuletzt davon, dass wir die Spitze in der Omikron-Welle offenbar überschritten haben. Auch das ist per Mitte Februar ein gutes Zeichen für den Reisemarkt. Oder für einen Sommer-Turnaround im Jahr 2022.

Mit einer großen Reiselust bei den Deutschen, aber auch im internationalen Raum besteht für die TUI-Aktie die Aussicht auf mehr Normalität im Sommer dieses Jahres. Wobei es auch die sich verschiebende Interessenlage ist, die es zu würdigen gilt. Pandemie, Beschränkungen oder andere Belastungen sind nach fast zwei Jahren Pandemie bei vielen offenbar keine größeren Themen mehr. Nein, sondern das Interesse am Reisen überwiegt gegenüber dem Ansteckungsrisiko. Vielleicht ist auch der Impffortschritt ein entscheidendes Merkmal bei diesem Stimmungswandel.

Sommer-Turnaround 2022?

Wir erkennen mit Blick auf diese Indikatoren und die TUI-Aktie: Es besteht die Möglichkeit, dass das Jahr 2022 einen deutlich besseren Sommer erlebt. Schon frühzeitig mehren sich die Indikatoren, dass die Reiselust bei den Verbrauchern sehr groß ist. Positiv ebenfalls: Der Winter nähert sich allmählich dem Ende, ab dem Frühling beginnt vielleicht eine frühe Reisesaison mit Sommer, Sonne, Strand und Meer.

Die Zutaten für den operativen Turnaround sind daher womöglich vorhanden. Ob das die TUI-Aktie jetzt zu einem Kauf macht, das ist und bleibt natürlich eine andere Frage.

