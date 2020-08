TUI-Aktie – Keine guten Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Reise- und Kreuzfahrtbranche kommt nicht zur Ruhe! Am Wochenende musste AIDA bekanntgeben, dass die geplanten Kurz-Reisen ohne Landgang nicht wie geplant stattfinden können. Die Reisen werden abermals verschoben. Und in Norwegen müssen rund 400 Passagiere in Quarantäne, die bei den „Hurtigruten“ auf dem Schiff „Roald Amundsen“ dabei waren. Denn mehrere Besatzungsmitglieder haben das Virus Covid19 – Stand Sonntagabend immerhin 36 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



