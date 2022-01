TUI-Aktie: Kaufpanik als Chance

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Zum Jahresauftakt präsentiert sich die TUI-Aktie mit Zugewinnen. Am Montag, dem ersten Handelstag in 2022, startete der Wert bei 2,73 Euro und notiert nun am Dienstag-Mittag bei rund 3 Euro. Immerhin ein Kursplus von knapp 10 Prozent. Die Chartsituation hellt sich damit weiter auf.

So wurde erst Ende Dezember die 50-Tage-Linie geknackt. Diese notiert nun bei 2,65 Euro. Damit besteht nun die



