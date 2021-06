TUI-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Von Mai 2018 bis März 2020 erlebte die TUI-Aktie einen starken Kursverfall, der am 16. März in einem Mehrjahrestief bei 1,478 Euro mündete. Einen niedrigeren Wert wies der Anteilsschein das letzte Mal vor der Jahrtausendwende auf. Immerhin gelangen der Aktie in der Folge eine Kursstabilisierung und eine erfolgreiche Bodenbildung im Bereich der 2,00-Euro-Marke. Sie war Ausgangspunkt der Ende Oktober gestarteten Aufwärtsbewegung,



