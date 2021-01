TUI Aktie – Katastrophe!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Zum Wochenschluss verlor die TUI-Aktie knapp ein Viertel ihres Wertes. Ein Minus von 23,99 Prozent präsentiert die Kurstafel für den Handel am Freitag. Was steckt dahinter ? Zumindest kein wirklicher Abverkauf in dieser Größenordnung.

Vielmehr haben die Anleger in der jüngsten außerordentlichen Hauptversammlung der Kapitalerhöhung zugestimmt. Für jeweils 29 vorhandene TUI-Aktien im Depot erhält der Anleger nun die Möglichkeit, 25 weitere



