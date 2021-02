TUI-Aktie: Der Kahlschlag setzt sich fort!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Noch immer ist in Sachen Corona kein Ende in Sicht, was die Geschäfte von TUI nach wie vor enorm belastet. Bereits mehrere Kreuzfahrten in diesem Jahr mussten abgesagt werden, nun folgt auch die erste Reise in skandinavischen Gefilden. Wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet, wurde eine Reise der Mein Schiff 3, welche Ende April stattfinden sollte, ersatzlos gestrichen.

