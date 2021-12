TUI-Aktie: Jubel ohne Wirkung!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Nach einem positiven Start in die neue Börsenwoche, hat die Aktie von TUI bis nach dem Mittag schon wieder leicht nachgegeben. Auf bis zu 2,61 Euro, ein Plus von gut zwei Prozent, waren die Papiere des Touristik-Konzerns im Xetra-Handel angezogen. Alsbald aber rutschte die TUI-Aktie wieder zurück zum Ausgangswert bei 2,55 Euro. Die Begeisterung, die das Management in der Vorwoche verbreitet



