TUI Aktie: Jetzt trudeln sie ein!

Jetzt trudeln sie also ein bzw. sind es bereits – die Stimmrechtsmitteilungen in Bezug auf TUI nach der Kapitalerhöhung. Auf der Internetseite des Unternehmens finden sich eine ganze Reihe solcher Stimmrechtsmitteilungen. Beispiel 4. Februar betreffend der „Bank of America Corporation“ mit Sitz in den USA. Deren Anteil an den Stimmrechen der TUI (ohne Berücksichtigung „Instrumente“) ist demnach von 8,76% auf 0,37% ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



