TUI-Aktie: Jetzt geht’s los!

Die TUI-Aktie gibt seit einigen Wochen richtig Gas. Nachdem die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns im November ihr Jahrestief 2021 erreichte, hat sie seitdem gut 40 Prozent an Wert zugelegt. Allein in den letzten vier Handelstagen belief sich das Plus der TUI-Aktie auf fast 15 Prozent. Haben die Anleger die Corona-Pandemie vergessen und freuen sich auf eine normale Reisesaison 2022?

