TUI Aktie: Jetzt doch ein Kracher!

TUI könnte an den Aktienmärkten doch noch zu einem Kracher werden. Der Wert hat am gestrigen Handelstag erneut zugelegt. Damit ist die Aktie binnen der vergangenen fünf Tage äußerst stark gewesen. Gleich +4 % standen zu Buche, wenn es um die jüngsten vier Wochen geht – die Wachstumsdelle ist demnach auch schon überstanden. In einem Jahr allerdings notiert die Aktie noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



