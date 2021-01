TUI Aktie: Jetzt aber! Echt jetzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktie von TUI schien in der vergangenen Woche einen herben Verlust erlitten zu haben. Mehr als einen Euro betrug der Abschlag zeitweilig – zumindest in der Chartanzeige. Doch hinter dem Kursrutsch bei den Papieren des Touristik-Konzerns verbargen sich die Auswirkungen eine Kapitalmaßnahme, in Wirklichkeit hatte die TUI-Aktie sogar zugelegt. Mittlerweile ist das Chartbild bereinigt – doch nun verlieren die Papiere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung