TUI Aktie: Jahresausblick 2020!

Flugreisen haben in Zeiten von „Fridays for Future" einerseits ein relativ schlechtes Image erhalten. Andererseits zeigt sich in den Schulferien, dass dann doch nicht unbedingt auf den Flug in Urlaubsparadiese verzichtet wird. Das Thema betrifft natürlich einen Reisekonzern wie TUI. Natürlich bietet TUI auch Kreuzfahrten an. Aber auch die stehen in der Kritik wegen hohen Energieverbrauchs, Umweltbelastung durch Emissionen etc. pp.



