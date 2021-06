TUI Aktie: Ist das sinnvoll?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Neulich hatte TUI ja mitgeteilt, dass es im Konzern demnächst „mehr Hotel-Management statt Immobilien-Eigentum" geben soll. In derselben Meldung hieß es, man schaffe die „Basis für Profitabilität und neues Wachstum nach der Pandemie". Was ist mit diesem typischen IR-Blabla konkret gemeint? Es geht sinngemäß darum, dass TUI Anteile an Immobilien verkauft. Und zwar geht es da konkret um Hotels und Resorts



