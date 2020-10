TUI-Aktie: Ist das schon Verzweiflung?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Für TUI gab es zuletzt (mal wieder) keinerlei gute Nachrichten. Im Gegenteil, die kurzfristigen Aussichten für den angeschlagenen Touristikkonzern werden immer düsterer. Nachdem das Coronavirus in Europa ein furioses Comeback feiert und in gleich mehreren Ländern neue Rekorde bei den täglichen Infektionszahlen vermeldet werden mussten, ist nicht damit zu rechnen, dass die Reiselust bei den Verbrauchern in absehbarer Zeit wieder ansteigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung