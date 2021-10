TUI-Aktie: Ist das ein negatives Signal?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Wie geht es weiter für die Tui-Aktie? Als positiv wird für den Touristikkonzern die Aufhebung des Einreisestopps in den USA vermerkt – ebenso wird auf den Winter als kommende Reisesaison verwiesen und den Nachholbedarf punkto Urlaub der Verbraucher. Wie schon in der Sommersaison könnten Urlaub teurer und länger gebucht werden als in der “Vor-Corona-Zeit”.

Doch ob die TUI AG schon über den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung