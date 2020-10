TUI-Aktie – Ist das jetzt eine Bodenbildung? BEACHTEN!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Unter Trading-Aspekten ist die TUI-Aktie natürlich interessant! Hohe Volatilität bei ordentlichen Umsätzen! Durchaus spannend ist bei der TUI-Aktie, dass in den vergangenen Wochen Widerstandszonen hierbei eher verkauft wurden und an den Unterstützungszonen zumindest sehr kurzfristig die “Hände aufgehalten” worden sind. So konnte jüngst der Bereich um 3 Euro als Unterstützung betrachtet werden. Von hier aus konnte die TUI-Aktie auch mit einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



