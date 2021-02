TUI-Aktie: Ist der Knoten jetzt geplatzt?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die TUI-Aktie erlebte gestern einen goldenen Tag an der Börse. Schon an den Tagen zuvor freute der Titel sich über eine sichtliche Erholung. Mit einem Plus von 10,8 Prozent schossen die Bullen am Mittwoch aber den Vogel ab und beförderten die Kurse erstmals seit Februar 2020 wieder über die Marke von fünf Euro. Natürlich kam dieser Anstieg nicht von Ungefähr. Wer sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!