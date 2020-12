TUI Aktie – Ist das Ende endlich in Sicht?!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die TUI AG erhält ein drittes Rettungspaket! Die bisherigen Finanzhilfen von insgesamt 3 Milliarden Euro werden nochmals aufgestockt! So erhält der Reisekonzern 1,8 Milliarden Euro an zusätzlichen Mitteln. Sowohl vom Bund, privaten Investoren und Banken. Für das Management von TUI bedeutet dieser Schritt eine Stärkung der Bilanz und des Eigenkapitals, um die Liquidität des Unternehmens für eine Fortsetzung der Corona-Pandemie in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



