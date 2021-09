TUI-Aktie: Ist das die Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die schwer gebeutelte TUI-Aktie erlebte in den vergangenen zwei Wochen eine mehr als deutliche Erholung, welche für Kurssteigerungen von knapp 20 Prozent sorgte. Diese Bewegung scheint noch nicht am Ende angekommen zu sein und am Dienstag gerät eine wichtige Marke ins Visier der Bullen.

Erstmals seit Ende Juli kratzen die Kurse wieder an der Marke von 4 Euro. Kurz nach Handelsbeginn stiegen



