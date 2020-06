TUI-Aktie – Hü und hott!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Eine typische Pattsituation! Die Bullen warten hier auf Rücksetzer und die Bären verkaufen die Erholungen! So pendelt die TUI-Aktie hin und her. Die jüngsten News brachten hier bislang auch keine klaren Impulse. So meldete der Touristik-Konzern, dass die laufende Sommersaison nur zu einem Viertel gebucht ist. Die Optimisten werten das als ersten Hoffnungsschimmer für eine Normalisierung – die Pessimisten fragen sich, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



