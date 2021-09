TUI-Aktie: Die Horror-Show geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Bei der TUI-Aktie trübt sich die charttechnische Lage immer weiter ein. Nun ist genau das eingetreten, was Marktbeobachter befürchtet haben. Der Kurs, der zuletzt immer weiter in die Spitze eines absteigenden Dreiecks hineingelaufen ist, hat dieses regelkonform bärisch und damit nach unten aufgelöst. Nachdem es in dieser Woche bereits drei Schlusskurse unterhalb der Dreiecksgeraden gegeben hat, muss inzwischen auch von einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung