TUI-Aktie: Die Hoffnung zeigt sich nun auch am Kurs!

Die TUI Aktie liegt noch immer am Boden, aber es scheint sich mehr und mehr ein Seitwärtstrend abzuzeichnen. Angesichts der aktuellen Lage ist an einen Aufwärtstrend auch fundamental gar nicht zu denken. Trotzdem kann es am Ende mit den Lockerungen ganz schnell gehen und wenn dann keine zweite Corona-Welle kommt, dürfte auch der Aktienkurs haussieren. Ein ähnliches Szenario haben wir kürzlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



