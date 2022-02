TUI-Aktie: Die Hoffnung lebt!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

TUI hat in der zurückliegenden Woche an der Börse ein Ausrufezeichen gesetzt: Nach den am Dienstag vorgelegten Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2021 zogen die Papiere des Reiskonzerns um mehr als zehn Prozent an – und verteidigten ihre hohe Bewertung bis zum Wochenende annähernd. Ob die TUI-Aktie nach einem Schlusskurs von 3,41 Euro am Freitag auch in der neuen Börsenwoche reüssiert? Man ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



