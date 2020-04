TUI Aktie: Die Hoffnung ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der TUI-Konzern steckt in der zweifellos größten Krise seines Bestehens. Durch weltweite Reiseverbote aufgrund der Coronapandemie kam das operative Geschäft des Urlaubsspezialisten quasi zum Erliegen. Keine große Überraschung, dass die TUI-Aktie innerhalb von nur zwei Monaten zwei Drittel ihres Werts eingebüßt hat. Doch in dieser Woche ist etwas anders: Die Hoffnung kam zurück – nicht nur an der Börse.

Neun Prozent im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung