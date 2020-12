TUI-Aktie: Hoffnung auf neuen Reiseboom!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Endlich wieder mit dem Flieger abheben Richtung Übersee, auf Mallorca am Strand aalen, in griechischen Tavernen sitzen: Davon träumen derzeit viele von uns…und natürlich auch Reiseveranstalter wie TUI.

Nach dem Impfstart in der EU, eben auch in Deutschland, hoffen die Unternehmen auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie und die Aufhebung der Reisebeschränkungen. Dass Bundesgesundheitsminister Spahn jetzt eine Ausweitung der Impfstoff-Produktion in Aussicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung