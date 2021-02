TUI-Aktie: Hoffnung auf Erholung!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Bullen haben bei der TUI-Aktie in dieser Woche das Sagen. Auch am Dienstag gewann der Titel deutlich an Wert und schloss bei 4,12 Euro. Damit erzielt die Aktie im Vergleich zum Vortag ein Plus von knapp vier Prozent. Der positive Trend der vergangenen Tage schreibt sich fort: Innerhalb von sieben Tage steigerte TUI seinen Wert an der Börse um fast ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung